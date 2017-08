Sabato 19 Agosto 2017, 10:42 - Ultimo aggiornamento: 19-08-2017 10:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una grande folla si è stretta intorno a Carmine e Loredana, i genitori di Pasquale Sacco, il ventenne morto domenica scorsa a Zante, in Grecia, quando il quad che stava guidando è stato centrato da un’auto di grossa cilindrata alla cui guida c'era un altro giovane che procedeva ad alta velocità. La salma è rientrata in Italia solo ieri sera, dopo una vera e propria corsa contro il tempo da parte della nostra ambasciata ad Atene.La cerimonia funebre si è tenuta nella chiesa di Sant’Antonio di Padova di via Gianturco, a San Giorgio a Cremano, gremita da centinaia di persone. Erano presenti tanti ragazzi, amici di Pasquale, tornati appositamente dalla villeggiatura, ma anche gli insegnanti dell’istituto Rocco Scotellaro, dove il giovane si era diplomato un anno fa di questi tempi, e tanti cittadini che non conoscevano Pasquale ma volevano comunque dargli l’ultimo omaggio. Presente anche lo zio del giovane, il procuratore Nunzio Fragliasso.«Non abbiamo avuto neppure il tempo di salutarti. Eri un amico speciale, da prendere come esempio di bontà, sensibilità e di grandezza d’animo. – ha detto, parlando dall’altare, un suo amico di infanzia». Una docente che aveva avuto Pasquale come allievo per due anni lo ha ricordato come «un alunno educato e rispettoso, quello che ogni insegnante e compagno di classe vorrebbe avere».