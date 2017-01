Martedì 3 Gennaio 2017, 10:20 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2017 11:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Auto in fiamme davanti ala questura. Il fuoco, sviluppatosi per cause non ancora accertate, si è impadronito della vettura, abbandonata dal conducente, in una manciata di secondi.I primi tentativi di spegnere l'incendio, con estintori, sono stati vani. Solo l'arrivo dei vigili del fuoco ha avuto la meglio sul rogo. Paura tra i passanti.Due le autobotti dei vigili giunte sul posto.E' accaduto adesso in via Diaz, di fronte al Palazzo della Questura.