Mercoledì 11 Gennaio 2017, 12:02 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 12:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giugliano. L'indagine era partita diverso tempo fa e i poliziotti erano sulle sue tracce. Poi, il maxisequestro di ben 1758 auto intestate illegalmente. Sono i numeri dell'operazione messa a segno dagli agenti del Commissariato di polizia di Giugliano, diretti dal primo dirigente Pietro Paolo Auriemma, in collaborazione con il Servizio centrale di controllo del Territorio di Roma, del Compartimento Polizia Stradale per la Campania e Molise.Gli inquirenti hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dal gip del Tribunale di Napoli Nord, con il quale è stato disposto il sequestro preventivo di 1758 veicoli fittiziamente intestati ad un 34enne originario di Mugnano. L'uomo, fittiziamente titolare di una società di compravendita di veicoli per conto terzi, risulta già indagato per il reato di falso e di favoreggiamento. Dalle indagini dela polizia, poi, è emerso che il 34enne, in concorso con altri, era intestatario di 2174 veicoli alla società mentre altri 1464 a suo nome. In pratica, secondo gli investigatori, l'uomo si intestava le vetture che sarebbero servite per commettere reati, il tutto dietro il pagamento di un adeguato corrispettivo. I suoi "clienti" erano in prevalenza extracomunitari, molti dei quali dediti a a furti o rapine messi a segno sull'intero territorio nazionale. Le tempestive indagini degli agenti della Giudiziaria del Commissariato di Giugliano già avevano portato al sequestro di numerosi altri veicoli con intestazione fittizia e utilizzati in episodi delittuosi.