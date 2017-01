Lunedì 9 Gennaio 2017, 21:12 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 21:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POZZUOLI. «È colpa del gelo la moria di pesci del lago d'Averno». A dirlo è Pietro Vasaturo, commissario dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale in Campania (Arpac) che quest'oggi ha effettuato i prelievi nello specchio acqueo dei Campi Flegrei.«Come avevamo preventivato - spiega Vasaturo - si tratta di un fenomeno ciclico che avviene ogni volta che le temperature si abbassano notevolmente. L'idrogeno solforato che si trova nei fondali si mescola all'acqua nelle zone più in superficie dove vivono i pesci creando anossia. Un ambiente in cui i cefali per cercare ossigeno boccheggiano a pelo d'acqua».I tecnici hanno effettuato prelievi sia dalle sponde che attraverso una barca anche al centro del lago per avere un quadro più completo. «Abbiamo notato - spiega il commissario Arpac - che l'acqua è tendente al giallo. L'ossigeno misurato con una sonda multiparametrica ha emesso il valore di 0,20. Molto basso e incompatibile con condizioni edafiche consone alla vita dei pesci. Tra un paio di giorni avremo i dati delle analisi».Del fenomeno si sono interessati il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e il consigliere del comune di Pozzuoli e della Città Metropolitana di Napoli, Paolo Tozzi. «Nei prossimi giorni - hanno detto all'unisono - il commissario Vasaturo ci ha garantito che farà ulteriori controlli per escludere del tutto l'ipotesi di un inquinamento che, per ora, appare quella meno possibile. Andremo avanti anche per capire sei i pesci morti sono tossici o meno e, in attesa dei risultati, è meglio evitare di mangiarli».----Dall'archivio - Moria di pesci nel lago d'Averno: è corsa alla pesca