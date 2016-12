Sabato 31 Dicembre 2016, 11:07 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2016 11:07

Per tutti i bambini Babbo Natale ha l’abito rosso con i bordi bianchi e l’accento del Nord, ma per Diana Lucia, 3 anni compiuti due giorni prima della notte di Natale, rifugiata politica insieme alla sua mamma, Babbo Natale ha l’uniforme nera con i profili rossi e ha l’accento del Sud. È lei la protagonista di un piccolo miracolo di fine anno. Una storia che apre il cuore di tutti, proprio grazie a due giovani del Sud, Andrea, un napoletano e Salvatore un brindisino che hanno regalato una notte al caldo alla piccola Diana Lucia e alla sua mamma Mireille di 33 anni.Non è solo una storia di solidarietà o di dovere. Ma è la storia di coetanei che aiutano un’altra coetanea che - per sfuggire a persecuzioni o per riuscire a lavorare - sono lontani chilometri da casa. Andrea e Salvatore sono due carabinieri del Sud che prestano servizio nella Compagnia San Pietro a Roma. Sono loro, durante una ronda nella Città Eterna, ad essere stati chiamati da una suora che non poteva ospitare la ragazza congolese e la sua bimba.«Presto venite. C’è qualcuno che ha bisogno di voi». Le sorelle della casa famiglia "Suore della Redenzione Villa Mater Admirabilis" sotto l’ala protettiva di Madre Michela conoscevano bene Mireille. Ma ieri sera non avevano spazio per quella piccola famiglia, una camera si sarebbe liberata solo per la notte successiva. E così anche altre strutture. Tutto pieno. Quasi come la notte di Natale a Betlemme. “Non sappiamo come accoglierle e la ragazza è stata dimessa da poco dall’ospedale” ha continuato la suora che ha spiegato ai carabinieri dove poter trovare Mireille.Le manine di Lucia, nata in Svezia, erano freddissime. E non appena sono state individuate dai due militari, Mireille e Diana Lucia sono state invitate a salire a bordo della radio mobile con la stufa accesa. Un primo tepore che ha fatto sorridere la giovane mamma congolese e riscaldato la bimba. E così i due carabinieri dopo aver spiegato a Mireille l’intenzione di volerle aiutare, è partita la corsa contro il tempo per poterle trovare una sistemazione. Ma dopo altri due dinieghi avuti da altrettante strutture, e dopo aver avviato le procedure con lo sportello dei servizi sociali valide solo per il giorno seguente arriva la decisione dei due carabinieri. Mireille viene accompagnata all’hotel Marc’Aurelio di via Gregorio XI a Roma. «La signora è nostra ospite» Andrea e Salvatore hanno pagato di tasca loro una camera matrimoniale per Mireille e Lucia. Poi sono corsi fuori a comprare dei pannolini, del latte in polvere, dei biscotti da sbriciolare nel biberon, un ovetto di cioccolata e una cena per la mamma. «Grazie, questo è il regalo di compleanno più bello che mia figlia poteva ricevere – ha detto Mireille un po’ in romano e un po’ in francese ai due giovani appuntati – gli angeli esistono e siete voi». «Dovere, siamo carabinieri» rispondono Andrea e Salvatore. Loro che come Mireille sanno cosa significa essere lontani da casa, hanno voluto regalarle per una notte quel calore "domestico" che a Napoli vuol dire accoglienza. Proprio come insegna Papa Francesco.Mireille e la sua bambina adesso saranno aiutate dai servizi sociali di Roma.