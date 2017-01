Baby gang nella notte ruba l'albero in galleria Umberto I

Rubato l’albero di natale all’interno della Galleria Umberto I di Napoli. Dopo essere stato rovesciato solo tre giorni fa, dalle baby gang della zona, alle prime luci dell'alba è stato definitivamente sottratto. Non sembrano arrestarsi ormai, gli atti vandalici e le scorribande dei ragazzini attivi tra via Roma e via San Carlo. Se prima infatti, le irruzioni serali tra gli spazi del monumento del XIX secolo, si “limitavano” alle partite di calcio davanti le saracinesche dei negozi chiusi o alle corse in scooter, in quest’ultimo periodo ad essere prese di mira sono state le installazioni natalizie. Vere e proprie arrampicate, sono state effettuate quasi ogni notte sugli alberi illuminati, tra lo stupore e lo sgomento dei pochi passanti presenti in zona. Ma a quanto pare, non è tutto.

Alcuni residenti infatti, raccontano di aver avvertito strani rumori nel corso di quest'ultima notte che hanno attirato la loro attenzione. Diversi ragazzini, muniti di pali in legno e seghe hanno tentato in più riprese si tagliare l'albero per poterlo portare via con più facilità. Solo dopo alcune ore però, il furto è stato definitivamente consumato. "Cerchiamo da tempo" commentano i cittadini, “di far sentire la nostra voce, tramite proteste e flashmob – come quello di pochi mesi fa con il consigliere Borrelli – ma a quanto pare nessuno ci ascolta. Ci sentiamo prigionieri in casa e non riusciamo più a fare fronte a questa emergenza. Vogliamo controlli e sicurezza, per tornare a vivere in un luogo tranquillo e finalmente privo di pericoli”. Inviato da iPhone

Venerdì 6 Gennaio 2017, 08:58 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2017 10:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA