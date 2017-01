Bacio gay nella terra del burka per il sindaco Zinno ed il compagno

Mercoledì 4 Gennaio 2017, 13:05 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 13:29

SAN GIORGIO A CREMANO - "Divertito e per nulla sorpreso" dal clamore che quelle foto postate sui social hanno destato in Italia. Giorgio Zinno, sindaco di San Giorgio ed il suo compagno, l'architetto Michele Ferrante, si sono concessi una breve fuga a Dubai, Emirati Arabi, dopo che i rispettivi impegni non avevano permesso loro di godersi il viaggio di nozze."Parlano di noi anche quando siamo fuori dall'Italia - dice divertito Zinno mentre si prepara al rientro - nessuna provocazione e nessuna dietrologia dietro quei post su Facebook, solo uno scatto divertito mentre eravamo su questa spiaggia fantastica a goderci qualche giorno di riposo".La coppia aveva sancito la sua unione civile lo scorso anno, la prima volta per un amministratore pubblico, con il rito officiato dalla senatrice Monica Cirinnà, prima firmataria della legge sulle unioni civili.