Banconote false in euro e dollari, coppia arrestata dalla polizia

Napoli - Una coppia di falsari è stata arrestata dalla Polizia, che ha sequestrato loro circa 2 mila 500 euro in banconote contraffatte. I due, Gennaro Imparato e Nunzia Giannino, entrambi di 28 anni, già denunciati in passato per detenzione di monete contraffatte, sono stati fermati ad un posto di blocco di agenti del reparto Prevenzione Crimine e del Commissariato di Castel Volturno sulla Statale Domiziana. I poliziotti hanno perquisito l' auto sulla quale viaggiavano ed hanno trovato 20 banconote da 50 euro contraffatte.



I due hanno affermato di averle acquistate da uno sconosciuto in Piazza Garibaldi, a Napoli, al prezzo di 3 euro ciascuna. In una perquisizione in casa di Imparato gli agenti dei Commissariati Vicaria-Mercato e Montecalvario, sono state trovate 28 banconote contraffatte da 50 dollari ed 1 da 20 pesos. In casa della Giannino sono state trovate tre banconote da 10 euro con lo stesso numero di serie. I due sono stati arrestati, la banconote, per un valore complessivo di 2 mila 500 euro circa, sono state sequestrate.

Venerdì 16 Giugno 2017, 15:45 - Ultimo aggiornamento: 16-06-2017 15:45

