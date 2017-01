Mercoledì 11 Gennaio 2017, 09:17 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 09:35

«Medici e infermieri sono degi eroi perché lavorano come in un ospedale da campo» A pronunciare queste parole è uno dei pazienti assistiti e ricoverati su una sedia nel pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco che, ieri notte, si è trasformato in una specie di accampamento. Notte da incubo, dunque, sia per gli ammalati che per il personale sanitario che, pur di prestare soccorso, ha visitato i pazienti in piedi ed è stato costretto a ricoverarli su sedie comuni recuperate dal mobilio ospedaliero.Nella struttura della Doganella non c'era più spazio per sistemare gli ammalati e l'unica area dove appoggiare i pazienti è il pronto soccorso, oramai barellopoli. Con 23 ricoverati poco dopo la mezzanotte, un dato che, per i non addetti ai lavori, va interpretato con la consapevolezza che il protocollo sanitario non prevede ricoveri nei pronti soccorso. Questo comporta una catena di disagi, compreso il fatto che manchino le bocchette per l'ossigeno e i medici sono costretti a procurarsi bombole portatili appoggiate ai muri come in una tendopoli. Per cercare di dare dignità ai ricoveri "impropri" i sanitari hanno sistemato paraventi lungo i corridoi e cercato di garantire un minimo di privacy ai degenti ma le condizioni di lavoro sono degradanti per tutti.Lo scorso 28 novembre 2016, in occasione dell'inaugurazione del nuovo pronto soccorso high tech dell'ospedale Vecchio Pellegrini, il presidente della Regione De Luca dichiarò che a distanza di un mese, sarebbe partito il Triage informatico al San Giovanni Bosco per stabilire le priorità dei soccorsi e smaltire il caos nelle situazioni di emergenza. «Qui non è partito nessun Triage e siamo l'unico presidio a non averlo - concludono medici e infermieri- le istituzioni devono capire che ci manca tutto, ci mancano i mezzi, i macchinari e gli spazi».