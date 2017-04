Domenica 16 Aprile 2017, 13:36 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2017 18:44

Ancora caos e inciviltà per le strade dei Baretti di Chiaia. La notte tra il sabato e la domenica di Pasqua, come era prevedibile, è stata l'ennesima serata di follia. La musica a tutto volume e le urla dei ragazzi in strada hanno accompagnato alla domenica di Pasqua i residenti del quartiere. Non solo le solite attività notturne, come si vede dai filmati girati dai cittadini del posto, ma anche venditori ambulanti e bancarelle hanno caratterizzato l'ennesima nottata insonne per gli abitanti della zona.«Ormai siamo schiavi di questa situazione», commentano. «Vorremmo una volta e per tutte interventi risolutivi da parte del comune perché non è possibile trasformare - una zona abitativa - in una multidiscoteca a cielo aperto, senza regole, senza leggi, solo degrado e schiamazzi. Elevati consumi ogni notte di alcol per giovani e giovanissimi. Anche una ambulanza ieri è stata costretta ad un intervento e fortunatamente è accaduto nelle prime ore della sera, quindi con difficoltà non eccessive. Dopo sarebbe stato impossible. Così non è più possibile continuare a vivere».