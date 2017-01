Lunedì 2 Gennaio 2017, 09:00 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2017 09:00

Il giorno di San Silvestro doveva servire a prendere le misure sul il patto di vivibilità firmato il 28 dicembre tra i gestori dei baretti della movida di Chiaia e l'Amministrazione. Tante promesse, senza nessuna ordinanza specifica, fatte dai responsabili dei locali della notte, in cambio di una tregua ufficiale sugli orari di apertura notturni. La vigilia di Capodanno, e la notte dell'inizio dell'anno avevano, dunque, un senso differente stavolta: dovevano rappresentare il test decisivo per capire se quel patto aveva fondamenta solide.Probabilmente, alla luce delle sbavature riscontrare nel corso dell'intera giornata di San Silvestro, e della successiva notte di festa, quel patto deve essere ancora metabolizzato. Va detto subito, per evitare malintesi, che la vigilia di Capodanno non ha avuto lo stesso drammatico svolgimento di quella di Natale. Se il 24 dicembre le stradine di Chiaia erano affollate all'inverosimile fin da mezzogiorno e sono rimaste paralizzate dal muro umano fino all'ora del cenone, stavolta, l'altroieri, il caos è stato decisamente molto ridotto. Molte persone ma nessuna situazione di reale pericolo dovuta alla ressa.Però il lavoro per le cinque pattuglie della polizia municipale dispiegate dal comandante dell'unità operativa Chiaia, Gaetano Frattini, non è mancato, anche perché c'era un'ordinanza sindacale da far rispettare: la vendita di alcol in vetro è stata vietata per l'intera giornata fino alla mezzanotte del 31 dicembre.La maggior parte dei gestori ha rispettato l'ordinanza, solo una è stata la contravvenzione da cinquecento euro comminata a un locale all'esterno del quale i vigili hanno trovato dei clienti con il bicchiere (di vetro) tra le mani. Però il fronte più consistente del «faccia a faccia» fra gestori e polizia locale è stato quello della diffusione di musica ad alto volume all'esterno dei locali: vietata esplicitamente dal patto appena siglato e proibita anche dalla legge, a tutela dalla vivibilità delle persone che abitano nei paraggi dei locali.Già nel pomeriggio si sono verificate le prime schermaglie su questo fronte con alcuni locali che hanno ripreso la consueta abitudine di piazzare altoparlanti all'esterno, per attrarre i clienti nel pomeriggio del giorno di festa. Alla prima diffusione della musica i residenti allertavano la polizia municipale che, una volta ricevuta la segnalazione, si dirigeva nella zona indicata. Il «tam tam» dei locali, però, era più veloce del passo dei vigili. Così quando gli agenti raggiungevano i locali, la musica diffusa a volume alto era già stata cancellata.Piccoli segnali, per adesso, peraltro dettati dalla giornata «speciale» durante la quale la ricerca di divertimento è più elevata rispetto agli abituali week end di Chiaia. Eppure, a una manciata di ore dalla firma del patto per la vivibilità, sarebbe stato auspicabile un atteggiamento differente da parte dei gestori. -Una situazione analoga si è verificata anche durante la notte della festa. Musica sparata ad alto volume all'esterno dei locali in piena notte, tentando di attirare clienti che, però, per i festeggiamenti di capodanno non hanno affollato la zona dei baretti. E, comunque, un po' di musica e di rumore nella notte di Capodanno sono anche comprensibili. Per verificare la tenuta del «patto» bisognerà aspettare il primo week end lontano dalle feste.---Dall'archivio