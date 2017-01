Mercoledì 4 Gennaio 2017, 12:53 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 13:42

Nella sparatoria che è avvenuta in mattinata a Napoli la bimba napoletana, di 10 anni, è stata ferita da colpi d'arma da fuoco. Centrata una gamba e un piedino, la bambina è stata trasferita dall'ospedale Santobono e operata d'urgenza. La piccola, che in un primo momento era stata portata dai familiari al Loreto Mare, è in prognosi riservata e ancora non è chiara la dinamica di quanto accaduto. Sul posto, la Polizia.