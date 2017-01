Martedì 10 Gennaio 2017, 16:05 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 16:05

È stata nominata oggi al Ministero della Salute la task force di ispettori che si recherà a Procida per indagare sugli eventi legati alla morte della piccola Tea Concetta, la bimba di 4 mesi morta sabato mattina a Procida per cause incerte, dopo essere stata rimandata la sera prima a casa dal pronto soccorso dove i genitori l'avevano portata per una visita urgente. Sul fronte giudiziario attesa per eventuali avvisi di garanzia, propedeutici all'esame autoptico che si svolgerà al II Policlinico di Napoli. Il pubblico ministero che dirige le indagini è Michele Caroppoli, della Procura della Repubblica di Napoli.