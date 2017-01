Napoli - Presidio delle associazioni anticamorra oggi pomeriggio a Napoli nel piazzale antistante il teatro Trianon, nel popolare quartiere di Forcella, dove nei giorni scorsi una sparatoria ha provocato quattro feriti, tra cui una bambina di 10 anni raggiunta da un proiettile vagante ad un piede. Il sit in è stato promosso dalla rete #UnPopoloinCammino, associazione nata all'indomani della morte di Genny Cesarano, vittima innocente di camorra, e dai comitati cittadini.



Tra gli striscioni esposti durante la manifestazione, anche un cartello critico nei confronti dello scrittore Roberto Saviano («Saviano magnete n'emozione»). «Una risposta - ha detto Raniero Madonna, di Un Popolo in Cammino - a chi prova a sentenziare sui percorsi anticamorra. La camorra si combatte in strada». Il presidente della comunità senegalese, Pierre Pereira, ha confermato che i suoi connazionali torneranno nelle strade del quartiere: «La paura - ha detto - non si risolve chiudendosi».

Presenti, tra gli altri, il padre comboniano Alex Zanotelli, l'assessore comunale al Lavoro, Enrico Panini, il commissario della Cgil di Napoli, Walter Schiavella, il quale ha espresso la vicinanza del sindacato «alle vittime di questo assurdo atto criminale», ribadendo «ancora una volta la necessità di mettere in campo, da parte delle istituzioni, delle risposte per arginare la violenza nel centro cittadino e contrastare la criminalità organizzata sia sul piano della sicurezza, quanto su quello sociale».

