È giunta sull'isola di Procida la task force di ispettori inviata dal Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin dopo la morte di una bimba di quattro mesi avvenuta il 7 gennaio al pronto soccorso del presidio sanitario dell' isola. Sei i componenti, tra essi un funzionario dell' Istituto superiore di Sanità ed un ufficiale dei NAS dei Carabinieri. Gli ispettori si sono recati al pronto soccorso di Procida per ricostruire le cause della morte della piccola Tea Concetta, rimandata a casa dai medici del pronto soccorso dove i genitori l'avevano portata per una visita urgente. Tra la documentazione che sarà acquisita la copia della cartella clinica, le linee guida, le procedure cliniche ed organizzativo-gestionali, i protocolli in uso, ed informazioni relative al personale in servizio nel presidio sanitario.

Mercoledì 11 Gennaio 2017, 15:45 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 15:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA