Bimba morta a Procida, task force del ministero

Task force del ministero della Salute in campo per il caso della bimba di 4 mesi morta all'ospedale dell'isola di Procida, ma anche su altri due decessi: quello di una neo mamma a Vibo Valentia e di un feto a Roma. Il ministro Beatrice Lorenzin, si legge in una nota diffusa dal dicastero, ha chiesto urgente trasmissione della relazione su quanto accaduto all'ospedale di Procida dove, secondo notizie di stampa, una bambina di 4 mesi è morta per cause ancora ignote. Sarà necessario stabilire se tutte le procedure siano state eseguite in modo corretto, precisano dal ministero. La task force sarà impegnata anche a verificare le procedure di quanto accaduto a Vibo Valentia, dove il 5 gennaio è deceduta una donna che tre giorni prima aveva dato alla luce una bambina. I dirigenti del ministero della Salute, con esperti di Agenas, delle Regioni e militari dei carabinieri del Nas, si occuperanno inoltre del caso della morte di un feto al San Giovanni di Roma. La morte, registrata al pronto soccorso dell'ospedale, è stata definita dagli stessi dirigenti della struttura, epilogo di una gravidanza a rischio.

Sabato 7 Gennaio 2017, 18:16

