Lunedì 2 Gennaio 2017, 18:39 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2017 18:39

Le quattro famiglie sgomberate in seguito all'esplosione di una bomba carta nell'atrio dall'edificio di sei piani al parco Tre Pini in via San Martino a San Giorgio a Cremano ( Napoli) sono ospiti dai parenti e potranno rientrare nelle abitazioni solo dopo il ripristino dello stato dei luoghi. Lo fa sapere il vicesindaco Giovanni Marino che ha firmato una ordinanza che interdice l'accesso esclusivamente ai proprietari degli appartamenti al piano terra-rialzato fino alla totale eliminazione del pericolo.L'onda d'urto generatasi dalla deflagrazione - dalle prime ipotesi sembrerebbe che l'atto sia riconducibile al gesto folle di qualcuno e non ad una azione intimidatoria - ha interessato, secondo quanto si legge in una nota dei Vigili del Fuoco, quattro appartamenti al piano rialzato che hanno subito danni alle porte d'ingresso, alle murature perimetrali esterne e alle tramezzature interne. Danni anche alla porta dell'ascensore, agli infissi e alle vetrate delle abitazioni andate in frantumi. I pompieri della sezione di Ponticelli hanno eliminato il pericolo spicconando le parti di intonaco e laterizi in fase di distacco e hanno effettuato una verifica sull'intero edificio. Sul posto è giunto anche personale dell'ufficio tecnico del Comune e la polizia.