Venerdì 18 Agosto 2017, 12:50 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2017 15:37

Furti a raffica di pneumatici e cerchi in lega. È emergenza da fronteggiare per chi è rimasto in città o chi, partendo per le vacanze, ha lasciato la propria automobile in strada. A cominciare da fine luglio, si sono susseguiti a Napoli, numerosi episodi di razzia delle ruote di automobili, meglio se accessoriate e con cerchi in lega. Nel mirino dei ladri, ci sono soprattutti i quartieri bene, dal Vomero a Posillipo, dove in strada non sostano solamente utilitarie.L'ultimo furto è stato messo a segno su via Domenico Fontana, al Rione Alto, dove l'auto parcheggiata nei pressi dei giardinetti pubblici è stata poggiata su quattro sassi di grosse dimensioni e privata degli pneumatici. Il resto del veicolo e di tutti quelli che sono stati oggetto della razzia non è stato danneggiato in alcun modo e l'operazione di sganciamento degli pneumatici sembra stata fatta da veri professionisti.L'episodio più eclatante e con il maggior numero di auto derubate si è però verificato a Posillipo, in via Petrarca, a fine luglio quando i ladri hanno puntato una decina di automobili, portando a casa un ricco bottino. Sulle modalità dei furti, il dato certo e riscontrato in tutti gli episodi, quasi da copione, è che i ladri si muovo di notte e probabilmente sono attrezzati con furgoncini e attrezzi: nessuno dei residenti si è accorto di rumori sospetti e le operazioni sono state certamente rapide.