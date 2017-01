Boscotrecase, primo caso di meningite. Al pronto soccorso di via Lenza scatta la profilassi

Sabato 7 Gennaio 2017, 21:03 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 21:03

BOSCOTRECASE. Primo caso di meningite all'ospedale S. Anna e Maria SS. Della Neve di via Lenza. Ieri mattina un anziano paziente di 75 anni, residente a Torre Annunziata all'interno del popolare quartiere Penniniello, è giunto al pronto soccorso del nosocomio boschese lamentando i tipici segnali d'allerta dovuti a problemi respiratori. Dopo aver ricevuto le prime cure è stato dunque trasferito, per competenza, presso l'ospedale per malattie infettive Cotugno di Napoli.Lì i medici, sempre nella giornata di ieri, hanno svolto ulteriori controlli. Dal Cotugno, oggi, è arrivato l'esito: paziente positivo alla meningite pneumococcica, la seconda forma più comune di meningite, soprattutto tra gli adulti, dopo quella da meningococco. Di conseguenza, il pronto soccorso dell'ospedale di Boscotrecase sta attivando in queste ore la precauzionale profilassi antibiotica per l'equipe di sanitari (in tutto 15 persone), entrati in contatto ieri con il 75enne torrese.