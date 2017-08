Bottiglie al sole nel Napoletano, acqua minerale alla plastica: sequestrata

Domenica 20 Agosto 2017, 19:18 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2017 19:18

Con la salute non si scherza. Alimenti ed acqua sono di frequente sottoposti a stringenti controlli sulla qualità e la tracciabilità. Controlli che si intensificano in estate e che nel Nolano si sono moltiplicati nei giorni di canicola portati da Lucifero, l'ondata di caldo senza precedenti di questi giorni.Se ne sono incaricati i carabinieri forestali della stazione di Roccarainola, coordinati dal comandante Vincenzo Ferrara, che nelle ultime settimane stanno passando al setaccio diversi esercizi commerciali dell'area nolana a caccia di sofisticazioni alimentari e comportamenti scorretti da parte degli esercenti.Sotto la lente dei militari in particolare lo stato di conservazione di alimenti e dell'acqua venduta in bottiglie sia al minuto che all'ingrosso. A Cicciano le verifiche compiute dalle divise verdi hanno portato al maxi sequestro di bottiglie di acqua minerale gassata e naturale in cattivo stato di conservazione e alla denuncia del titolare di una rivendita situata in via Corpo di Cristo.I carabinieri forestali hanno trovato in uno dei settori dell'attività commerciale quasi 5000 bottiglie in pet (polietilene tereftalato) di vari formati di note marche, direttamente esposte ai raggi solari e alle intemperie senza l'adeguata copertura richiesta per legge a protezione dagli agenti atmosferici e dall'inquinamento frutto del transito degli automezzi nell'area di sosta.Bottiglie esposte al sole ed allo smog ed acqua potenzialmente dannosa per la salute. Tra i sintomi derivanti dalla consumazione di acqua in questi casi ci sono dolori di stomaco e nausea. La plastica esposta al sole rilascia sostanze molto dannose per la salute, i cui danni si verificano nel breve, medio e lungo periodo. È il contenitore di plastica ad essere un rischio per il consumatore, non l'acqua che, di per sè, non ha scadenza.I militari hanno appurato che le bottiglie erano sul posto senza protezione alcuna da almeno cinque giorni. Coperte di polvere e piene di bolle d'aria dovute alla prolungata esposizione ai raggi solari di questa torrida estate. È scattato il sequestro con denuncia al titolare dell'esercizio commerciale per violazione della normativa in materia di tenuta e conservazione dei generi alimentari, in quanto detentore di merce destinata alla vendita in cattivo stato di conservazione. I l pet può rilasciare additivi e sostanze che alterano le caratteristiche dell'acqua. Il materiale sequestrato sarà distrutto.