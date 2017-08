Bruce Springsteen in costiera amalfitana per le vacanze. A Vico Equense si spera in una sua visita

Sabato 19 Agosto 2017, 11:00 - Ultimo aggiornamento: 19-08-2017 11:01

Bruce Springsteen sceglie ancora una volta la costiera amalfitana per le sue vacanze. Insieme alla moglie Patti Scialfa è arrivato giovedì sera all'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi con un jet privato. Dopo qualche giorno trascorso sul lago di Como The Boss ha, dunque, proseguito in direzione penisola sorrentina. Arrivati all'aeroporto salernitano, la rockstar e sua moglie sono stati, infatti, accompagnati al porto Marina d'Arechi per, poi, salire a bordo di uno yacht. Non sono mancati i selfie con i presenti.A pubblicare qualche foto su Instagram, il fan club italiano dell'artista «Pink Cadillac Music» che scrive: «Come previsto Bruce Springsteen è atterrato all'aeroporto di Salerno, per continuare le vacanze italiane in costiera. Stay tuned! Bruce Springsteen holidays on Amalfi coast started today».E non è la prima volta che la rockstar visita il territorio. Da qualche anno, d'estate, per lui la costiera è tappa fissa. Sicuramente per le bellezze natuale e paesaggistiche, probabilmente anche per un legame affettivo. La famiglia del Boss ha, infatti, origine a Vico Equense dove vivono ancora alcuni parenti. «Ci farebbe molto piacere ricevere la visita di Bruce Springsteen. Per il momento non sappiamo nulla, ma ogni volta che lui si avvicina al nostro territorio ovviamente ci speriamo» afferma Vittorio Savarese, lontano nipote dell'artista e residente a Vico Equense. La bisnonna di Vittorio, Chiara Sorrentino, e la nonna di Springsteen, Adelina Sorrentino, erano sorelle.In piazza Umberto I è stato, da qualche anno, nuovamente chiamato «Zerilli» il bar che una volta era della famiglia del nonno di Bruce, Antonio Andrea Alessandro Zerilli, nato nella città della costiera sorrentina il 12 dicembre del 1887. Faceva parte di una famiglia che viveva a Vico Equense da oltre 40 anni, proprietaria del «Gran Caffè Zerilli». Dal suo matrimonio con Adelina nacquero tre figlie: Dora, Ida e Adele Ann, che sposò Douglas Frederick Springsteen. Antonio Zerilli morì in America nel 1977. Infatti la sua famiglia emigrò lì, sbarcando a Ellis Island (New York) nell’ottobre del 1900. Forte, dunque, il legame tra la rockstar, la costiera e, in particolare, Vico Equense, città che viene citata anche nella sua autobiografia «Born to run».