Apre a Napoli un nuovo asilo nido pubblico: è il Piazzi, a metà strada tra via Foria e il quartiere Sanità, che da oggi entra in pieno funzionamento e può ospitare 44 bambini del territorio dai 3 ai 36 mesi. L'iniziativa, insieme al prolungamento delle attività di altri tre fra asili nido e micro nido, nelle scuole Lezzi, con altri 10 posti disponibili, Filangieri, con altri 31 posti disponibili ed Ammaturo, con altri 18 posti disponibili, garantirà il primo inserimento scolastico per un totale di 100 bambini della Terza Municipalità.



«Sul piano numerico, in questo momento, abbiamo 44 posti - ha spiegato Annamaria Palmieri, assessore comunale alla Scuola - a cui si aggiungono due strutture, per un totale di 46 strutture aperte e funzionanti». L'assessore fa sapere che è programmata l'apertura di altri tre centri anche nella Seconda e nella Decima Municipalità. «Da questo mese di gennaio - ha affermato - comincia il secondo riparto dei fondi Pac che verrà destinato quasi totalmente a questo tipo di iniziative». «I bambini, prima entrano in una struttura educativa, prima comincia a relazionarsi con gli altri - ha sottolineato - e se questo accade in quartieri dove mancano tante cose, ovviamente non possiamo che ben sperare per il futuro della nostra città. Ad oggi ci sono più mi di pubblici nei quartieri cosiddetti periferici o difficili rispetto a quelli cosiddetti bene». Il presidente della Terza Municipalità, Ivo Poggiani, ha evidenziato che l'aperturap dell'asilo nido è «un segnale importante per un quartiere difficile». «Un altro segnale - ha evidenziato - lo stiamo dando a Rione dell'amicizia dove sarà realizzato un Paolo per i bambini con una ludoteca e il potenziamento dell'asilo che già esiste».

Lunedì 9 Gennaio 2017, 13:23 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 13:23

