Martedì 10 Gennaio 2017, 13:36 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 13:36

«Non ve la prendete con i medici e con il personale sanitario, non servono capri espiatori. Soprattutto loro sono vittime di una situazione oggettivamente difficile della nostra sanità pubblica. Si sacrificano più di altri professionisti di altre Regioni». Così in un post Stefano Caldoro, capo opposizione centrodestra in Consiglio regionale Campania, sul caso dell'ospedale di Nola, dove alcuni ammalati sono stati curati per terra.«Si deve lavorare - sottolinea Caldoro - insieme con impegno, solidarietà e continuità, con olio di gomito senza scegliere facili scorciatoie o velleitari e dannosi annunci. Bisogna coinvolgere tuttiSerietà ed impegno quotidiano per migliorare l'offerta di sanità ai nostri cittadini».