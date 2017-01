Mercoledì 11 Gennaio 2017, 15:00 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 15:00

«I campi sono interamente ricoperti di neve, quest'anno abbiamo perso tutta la produzione». Così Giulio Dubbioso, titolare di un'azienda agricola della penisola sorrentina spiega i danni causati dal gelo. «È la prima volta che vedo uno scenario simile: il perdurare delle basse temperature sta portando neve e ghiaccio ormai da diversi giorni - continua - . Si è verificato un fenomeno simile due anni fa, ma è stato più breve, meno intenso, con temperature più contenute».Tutto il raccolto è andato perduto: cavoli, cipolle, fave, bieta, cicoria, prezzemolo, radicchio, aglio, insalata, broccoli e tanto altro. Ogni prodotto è ricoperto dalla neve. «È una situazione singolare se pensiamo che stiamo in una zona in cui le temperature dovrebbero essere mitigate dal mare». Spettacolare, infatti, lo scenario che offrono le colline della penisola sorrentina ai cui campi innevati fanno da sfondo il mare, il Vesuvio imbiancato e l'intero golfo di Napoli. «Noi, per il luogo in cui ci troviamo, produciamo principalmente vino e olio - conclude - ma ci dedichiamo anche a colture invernali che, quindi, quest'anno si sono gelate. Ci auguriamo di essere ricattati da una buona annata primeverile».