Martedì 10 Gennaio 2017, 20:56 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 20:56

È stata presentata questo pomeriggio nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura e del Turismo la candidatura di Ercolano a Capitale Italiana della Cultura per il 2018. La delegazione della Città degli Scavi, composta dal sindaco Ciro Buonajuto, dal presidente del Consiglio comunale Luigi Simeone, dall'assessore al Turismo Ivana Di Stasio, dalla presidente della Commissione Cultura Carmela Saulino e dal segretario della Pro Loco Herculaneum Luca Coppola, ha illustrato le linee programmatiche del dossier che ha consentito alla candidatura di accedere tra le dieci finaliste in competizione per il titolo.«Siamo una comunità fortunata che ha ereditato bellezze incredibili. Vogliamo dunque che la nostra città possa essere conosciuta e ricordata soltanto per la sua bellezza e non per gli aspetti negativi che negli anni l'hanno caratterizzata», così il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto.L'audizione ha avuto lo scopo di approfondire i contenuti del programma che ha portato Ercolano a superare la prima selezione delle città candidate. Oltre ad Ercolano in lizza Alghero, Comacchio, Ferrara, Montebelluna, Palermo, Recanati, Settimo Torinese, Trento, e l’Unione dei Comuni Elimo Ericini (Buseto Palizzolo, Custonaci, Erice, Paceco, San Vito Lo Capo e Valderice) in provincia di Trapani. Il verdetto finale del Mibact il prossimo 31 gennaio.