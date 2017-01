Domenica 1 Gennaio 2017, 12:00 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2017 12:04

Migliaia di persone tra Piazza del Plebiscito ed il lungomare, a Napoli, tra musica, fuochi d'artificio e migliaia di bottiglie di spumante. È così che la città ha salutato il 2016 e ha accolto l'anno nuovo, ospitando nelle strade i napoletani e i tanti turisti che hanno scelto la cornice del Golfo per il Capodanno.La festa, blindata dalle forze dell'ordine e dai blocchi di cemento piazzati nei luoghi sensibili e, in particolare, sul lungomare a proteggere la folla da eventuali attacchi terroristici, è partita dal Plebiscito davanti al grande palco allestito da Radio Kiss Kiss che ha celebrato i suoi 40 anni. Il pubblico ha cantato e ballato, sfidando il freddo, con le note di Clementino, degli Stadio e dei Tiromancino, in uno lungo show, pensato per accontentare tutti i gusti musicali. Poi il brindisi di mezzanotte con il sindaco Luigi de Magistris che dal palco ha augurato un buon 2017 a Napoli, definendola «città rifugio e città ribelle»,mentre alle spalle della brillavano le luci del colonnato di San Francesco di Paola, dedicate alla tragedia di Aleppo. «Stanotte magnammc' n'emozione» ha gridato il sindaco, lanciando il resto della nottata di celebrazioni.La festa è proseguita sul lungomare, con i cinque palchi allestiti in diversi punti della lunga passeggiata pedonale, ognuno con un genere musicale diverso. Napoletani e turisti si sono fermati intorno all'1.30 della notte, quando è partito lo spettacolo dei fuochi d'artificio sullo sfondo di Castel dell'Ovo, uno spettacolo ripreso da decine di migliaia di telefonini e apprezzato quest'anno anche dalle terrazze a 30 metri di Nalbero, la grande struttura natalizia sorta quest'anno alla Rotonda Diaz. La festa è andata avanti fino all'alba, quando sono entrate in azione le squadre dell'Asia che hanno cominciato a ripulire le decine di migliaia di bottiglie vuote e i resti dei botti di Capodanno rimasti per le strade.