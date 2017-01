Domenica 1 Gennaio 2017, 09:21 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2017 09:21

Quattro famiglie sono state sgomberate a San Giorgio a Cremano ( Napoli) in seguito all' esplosione di una bomba carta nell' androne di uno stabile in via San Martino. Lo scoppio è avvenuto poco dopo mezzanotte ed ha provocato danni al pianterreno dell' edificio e mandato in frantumi i vetri delle finestre. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia.