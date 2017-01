Domenica 1 Gennaio 2017, 09:55 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2017 11:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAPRI - Folla nella celebre Piazzetta di Capri dove allo scoccare della mezzanotte è andato in scena il brindisi collettivo per salutare l'arrivo del 2017. Molti soprattutto i giovani che hanno gremito il salotto del mondo per festeggiare a suon di musica il Capodanno. Sul palco si sono alternati Amedeo Andreozzi, la band di Rudy Smaila che ha proposto un mix di cover famose rigorosamente dal vivo e quindi la disco dance scatenante di Decibel Bellini.Fino all'alba, tra effetti speciali, giochi di luci e di fuochi, la spruzzata di neve artificiale, è andata avanti la lunga notte del primo dell'anno, il veglione open air organizzato dal Comune di Capri la cui gestione è stata affidata alla Ellegì Spettacoli di Gianmarco Balestrieri. Pochi i botti e i fuochi d'artificio esplosi a Capri, forse a causa della congiuntura, ma enorme il divertimento. Gremiti i ristoranti e i locali notturni dell'isola azzurra. I divi di "Capri Hollywood", la kermesse cinematorafica promossa da Pascal Vicedomini, hanno festeggiato l'arrivo del 2017 al Villa Verde per poi raggiungere la Puiazzetta. La stessa Piazzetta che la sera del 31 aveva ospitato la consegna del "Premio Teodorico Boniello - Amco di Capri" a Francesco Rutelli, Barbara Palombelli e Scott Feinberg. Brindisi di mezzanotte e lunga note di festa alla taverna Anema e Core di Guido Lembo, con tante star e tanti ospiti.