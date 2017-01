Capodanno a Pozzuoli nel segno di Alex Britti

Domenica 1 Gennaio 2017, 02:40 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2017 02:44

Pozzuoli saluta il nuovo anno con migliaia di persone in piazza, in occasione del concerto di Alex Britti, con una scaletta di 14 pezzi. Il Veglione, organizzato dal Comune di Pozzuoli e dal Comitato Lungomare, ha dato vita per la quarta volta alla grande kermesse con balli, canti e una mega discoteca con revival anni70-80-90. Il cantautore romano è atteso dalla folla, tra brindisi e caroselli. Alla consolle Peppe Fiore, Fernando Butto e Genny Testa.