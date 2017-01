Mercoledì 11 Gennaio 2017, 12:55 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 12:55

Dormire comodamente in aeroporto per svegliarsi rilassati e pronti al decollo. Da oggi tutto questo è possibile allo scalo di Capodichino, nell’innovativo Bed and Boarding. Un vero e proprio hotel, sempre a disposizione dei viaggiatori che potranno dire addio ai fastidiosi risvegli ore prime dell’imbarco ed alle corse dell’ultimo minuto. Il primo capsule hotel del paese è napoletano insomma, ed è collocato all’interno della palazzina Pegaso. L’offerta di soggiorno inoltre, prevede per i visitatori che decideranno di usufruire di questo innovativo servizio, anche un “fast track” utile alla velocizzazione delle operazione in fase di check-in. Gli spazi interni delle quarantadue capsule BenBo, realizzati con cura ed attenzione ai particolari - da un pool di imprenditori campani in collaborazione con Gesac - mettono a disposizione dell’utenza, oltre al letto, anche un vano bagaglio, una scrivania e una tv.«È una soluzione innovativa», dichiara la project Manager Carlotta Tartarone, «che sicuramente diventerà un punto di forza di questo aeroporto. L'idea di rivalutare uno degli spazi inutilizzati di questo edificio nasce non solo dall'idea di rinnovazione strutturale, ma soprattutto dalla voglia di creare un servizio utile all'utenza». Grande soddisfazione anche da parte dei rappresentanti di Gesac, che ritengono questa una idea vincente, per lo scalo partenopeo. «Lo sviluppo passa anche da questi progetti», afferma l'amministratore delegato Armando Brunini. «Noi tutti riteniamo che il nostro processo di crescita stia continuando in maniera graduale ed efficace. I posti letto messi a disposizione dei viaggiatori rappresentano una vera eccellenza per il nostro aeroporto che in Italia ormai è diventato un vero punto di riferimento». Riposo, tranquillità e servizi all'avanguardia dunque, sembrano essere le caratteristiche principali dei moduli abitativi che - secondo quanto afferma l'assessore alle infrastrutture Enrico Panini - fanno di Napoli una città sempre più accogliente. «Il nostro lavoro è sempre al servizi dei cittadini che da oggi saranno supportati sempre meglio nei loro spostamenti e nel loro soggiorno. Riteniamo idee simili vadano supportate ed incoraggiate nella nostra città».