Napoli - Ultima corsa oggi per la Funicolare di Capri prima dello stop invernale per la manutenzione e il restyling degli impianti. L'ultima corsa del treno rosso che congiunge il centro di Capri con Marina Grande partirà stasera alle ore 21.30. L'annuncio è stato dato dai vertici dell'azienda attraverso dei manifesti che sono stati affissi nelle stazioni della Funicolare, con i quali si spiega che, in concomitanza con la chiusura dell'impianto, andrà in vigore il servizio sostitutivo a mezzo autobus. I lavori che si svolgeranno durante la pausa invernale porteranno alla totale eliminazione delle barriere architettoniche, spiega in una nota la Sippic Funicolare di Capri. Saranno inoltre messe in atto le normali operazioni di manutenzione ordinarie e straordinarie, propedeutiche ai controlli ministeriali che avvengono ogni anno per il rilascio del nulla osta del Ministero dei Trasporti per l'esercizio al pubblico. Tali operazioni di manutenzione riguardano il controllo e la verifica di tutti gli organi meccanici, elettrici ed elettronici. La Funicolare riaprirà nella prima decade di marzo.

Lunedì 9 Gennaio 2017, 14:28

