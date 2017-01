Capri sotto zero, gelata la vasca dei Giardini d'Augusto

Sabato 7 Gennaio 2017, 10:41 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 10:42

CAPRI - Gelate notturne sull'isola di Capri. La temperatura è scesa sotto zero sia a Capri che ad Anacapri, facendo ghiacciare vasche, piscine e fontane. Qualche fiocco di neve al Monte Solaro e tubi dell'acqua gelati: numerosi interventi dei tecnici della Gori per ripristinare il flusso idrico che era stato interrotto ieri sera proprio per evitare guasti e problemi agli impianti in previsione delle bassissime temperature. L'acqua posizionata nella vasca con i pesci rossi posizionata al centro dei Giardini di Augusto, il parco panoramico delle quattro stagioni con vista mozzafiato sui Faraglioni e su via Krupp, è ghiacciata questa mattina. Un fenomeno insolito per Capri. Il guardiano del parco ha provveduto con un manico di scopa a rimuovere a fatica gli strati di ghiaccio garantendo, così, la sopravvivenza dei pesciolini.