Giovedì 29 Dicembre 2016, 14:08 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2016 14:08

L’anno nuovo porterà un’altra grande innovazione all’Aeroporto Internazionale di Napoli-Capodichino, dopo l’annuncio dei voli low cost della compagnia britannica Ryan Air. Dalla seconda metà di gennaio 2017 partirà il servizio “Bed and Boarding”, un nuovo format di ospitalità veloce ed economico composto da moduli abitativi di circa 4 mq, che sono vere e proprie stanze autonome dotate di vari comfort.Quello di Capodichino sarà il primo Capsule Hotel d’Italia che consentirà di dormire in aeroporto nella palazzina Pegaso, che è l’edifico antistante al parcheggio P2. Bed and Boarding prevede una struttura dotata di 42 capsule nella quale verranno ospitate 40 cabine standard e 2 per i disabili, disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Questo tipo di soluzione faciliterà il viaggiatore che si potrà svegliare anche solo un’ora prima del volo, risparmiando rispetto ai costi medi di hotel nelle vicinanze dell’aeroporto e facilitando le operazioni al check-in grazie al servizio fast track già incluso nell’offerta.Per dormire in una capsula room di Bed and Boarding i prezzi saranno più che convenienti: 8 euro la prima ora, 7 euro dalla seconda ora in poi e 25 euro per le nove ore notturne. Dopo la prenotazione delle capsule inizierà un check-out che prevede la procedura di pulizia, cambio biancheria, e sanificazione dell’abitacolo. Nelle capsule di 4 mq ci sarà un letto, un vano bagaglio, la tv e tavolino da lavoro. Il tavolino sarà reclinabile per chi vuole lavorare stando comodamente seduto a letto e la tv sarà collegata ad internet con la possibilità di controllare lo stato dei voli. Sarà anche disponibile un parcheggio convenzionato e un bagno privato ma esterno alla capsula con tutti i comfort di un albergo di lusso.