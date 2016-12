Sabato 31 Dicembre 2016, 13:07 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2016 13:07

Torre del Greco. La carcassa di un cane, senza vita e ormai in stato di decomposizione, giace dal giorno di Natale sul marciapiedi al civico 541 di via Nazionale. Chi lo ha abbandonato lo ha curiosamente scaricato all'esterno di un ambulatorio veterinario quando il cane era, ormai, già morto. E così dallo scorso 25 dicembre il povero animale marcisce sul ciglio della strada, attirando topi e scarafaggi, sotto lo sguardo pietoso e impotente dei passanti.Protestano i residenti e commercianti della zona che vorrebbero che le autorità procedessero alla rimozione della carcassa. "Quella povera bestia è lì da Natale: abbiamo chiamato i vigili urbani decine di volte ma nessuno si è degnato di venire a prelevarlo - la rabbia di una studentessa che abita nei paraggi - E' una vergogna". "Si rischia di generare infezioni: ormai i topi stanno divorando la carcassa", aggiunte un commerciante del quartiere. "Non c'è pietà: lo hanno abbandonato senza farsi scrupoli e ora nessuno si preoccupa di provvedere a lui per l'ultima volta". Da Natale sono ormai trascorsi sei giorni ma l'animale è ancora lì.