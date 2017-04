Casalnuovo. Danni maltempo, crolla palazzina sul corso principale della città. Paura tra i residenti

Domenica 16 Aprile 2017, 20:13 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2017 20:13

Casalnuovo. Pasqua di terrore a Casalnuovo per il crollo di una palazzina lungo il corso Umberto. Un vecchio manufatto in tufo, fortunatamente disabitato da tempo, si è letteralmente sbriciolato sotto il peso delle forti piogge che per l’intera giornata si sono abbattute sulla città. Il crollo non ha causato danni a persone, tuttavia per motivi precauzionali i Vigili del fuoco intervenuti sul posto, hanno momentaneamente evacuato alcune abitazioni limitrofe, ed in particolare quelle investite da alcuni calcinacci.L'episodio, che ha scosso la tranquillità dei cittadini, nel tardo pomeriggio poco prima delle 18. “Abbiamo sentito un forte boato- racconta uno dei residenti del posto- inizialmente abbiamo creduto si trattasse di un tuono, ma è bastato guardare alla finestra per capire che si trattava di ben altro". Immediatamente in strada si sono riversate decine di persone, per curiosità alcune, ma molte terrorizzate da un seguito più disastroso.Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale Tenenza(diretti dal luogotenente Fernando de Solda), ed i mezzi dei Vigili del Fuoco che hanno transennato l'area ed avviato le operazioni per la messa in sicurezza. Anche se il crollo non ha interessato persone e cose, i pompieri hanno provveduto in via precauzionale ad allontanare i residenti delle vicine abitazioni, alcune delle quali si sono ritrovate coinvolte da una pioggia di calcinacci. Al momento la situazione è ancora monitorata dal personale di soccorso. Ma lo spavento è tanto, e tra i cittadini qualcuno teme che altri episodi del genere, data la presenza di ulteriori vecchie strutture abbandonate, possa ripetersi con tragiche conseguenze.