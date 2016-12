Venerdì 30 Dicembre 2016, 19:53 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2016 20:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASAMARCIANO - Una festa di luce e non di botti. Anche per il Capodanno 2017 Casamarciano ribadisce il no all’utilizzo di petardi pericolosi per festeggiare l’addio al 2016 ed il sindaco Andrea Manzi firma l’ordinanza che vieta gli artifizi pirotecnici in nome della civiltà, della sicurezza e del rispetto degli animali. I cittadini potranno celebrare l’arrivo del 2017 facendo volare lanterne luminose che saranno distribuite domani. Con il provvedimento numero 19, l’ente ha confermato - come nello scorso anno - il divieto di accensione e lancio di fuochi d’artificio, di sparo di petardi, di mortaretti e razzi in ragione dei pericoli connessi a questa pratica definita «lontana dall’idea di cultura e di coinvolgimento della collettività» e considerata una «tortura per gli animali domestici e non» ed un potenziale danno per il patrimonio pubblico e privato. L’ordinanza stabilisce quindi che “ai fini della tutela della incolumità pubblica, per la sicurezza urbana e la protezione del patrimonio e degli animali” viene vietato l’utilizzo di petardi e fuochi pirotecnici di ogni genere dal 31 dicembre al primo gennaio 2017 fatta eccezione per gli spettacoli pirotecnici ed i botti non pericolosi. Per i trasgressori sono previste multe fino a 500 euro mentre i cittadini potranno far festa utilizzando le lanterne “cinesi” che saranno distribuite in paese e saranno fatte volare allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre.«Questa ordinanza- spiega il sindaco Andrea Manzi- è un cambiamento culturale. Celebrare il nuovo anno insieme usando la luce ed il volo silenzioso delle lanterne è un modo per cancellare eccessi e rischi che troppo spesso hanno funestato il Capodanno in Campania. A Casamarciano vogliamo cambiare rotta e affermare un modello di festa diverso, fatto di condivisione, partecipazione e positività».