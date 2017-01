I sindaci del comprensorio nolano si stanno radunando davanti all'ospedale di Nola per partecipare ad un sit-in di solidarietà ai medici del 'Santa Maria della Pietà' dopo la sospensione di tre dirigenti ritenuti responsabili dall'Asl di non aver comunicato in tempo l'emergenza afflussi avvenuta tra sabato e domenica scorsi alla base delle cure prestate ad alcuni pazienti disposti per terra. Assieme ai sindaci, anche il consigliere regionale di Fi Ermanno Russo che ha auspicato la «risoluzione dei problemi». «Non si può pensare - ha detto Russo - solo a risparmiare a discapito dei cittadini». Davanti all'ingresso si sono radunati anche alcuni esponenti dell'Usb, che hanno esposto bandiere ed uno striscione con una foto di De Luca sulla quale campeggia «licenziato» e la scritta «La sanità campana: taglio delle risorse. Chiusura dei pronto soccorso! Pazienti curati a terra».

Mercoledì 11 Gennaio 2017, 12:12

