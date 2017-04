Sabato 15 Aprile 2017, 08:49

I carabinieri della stazione di Casavatore hanno bloccato 3 giovani che giravano per il territorio con fare sospetto su un ciclomotore: 15enne, di Casoria già noto alle forze dell'ordine, un appena 18enne, di Casoria, già noto e un altro 18enne, di Casoria, incensurato.Approfondendo la situazione è emerso che il primo 18enne era in stato di evasione perché si era allontanato da una comunità per minori di Santa Maria Capua Vetere dove stava scontando 3 anni e 2 mesi per rapina e furto. il 15enne, che era ricercato perchè già individuato come responsabile di rapina alle due ragazze terrorizzate di un negozio di telefonia di Casoria perpetrata la sera del 4 aprile insieme a un 17enne, è stato sottoposto a fermo insieme al complice, trovato nella immediatezza del fatto ancora in possesso della felpa e dello scooter usati per la rapina.Nel vano porta oggetti del ciclomotore una pistola giocattolo priva di tappo rosso, uno scaldacollo e 2 passamontagna, insieme ad arnesi atti allo scasso, motivo per cui i 3 che erano in sella sono stati denunciati anche per detenzione abusiva di armi. Dopo le formalità sono stati portati nel Centro di prima accoglienza sul Viale Colli Aminei.