È allarme amianto in città. Dopo le polemiche delle scorse settimane, con il ritrovamento di lastre in eternit (ad opera dei vigili) nelle zone di periferia e a Quisisana, l’emergenza colpisce anche il centro storico. La denuncia arriva dal Movimento 5 Stelle, che ha presentato un esposto ufficiale dopo la scoperta di tubi rivestiti in amianto abbandonati nel cuore della città, insieme a rifiuti di vario tipo. «Durante un sopralluogo abbiamo trovato una vera e propria discarica a cielo aperto – afferma Alessandro Criscuolo, attivista grillino stabiese – con diversi materiali dannosi per la salute delle persone. Qualcuno ha lasciato per strada tubi con amianto, rifiuti ingombranti e materiale edilizio. Sono anni ormai che arrivano segnalazioni del genere da parte dei cittadini – continua il rappresentante dei Cinquestelle – Serve un intervento radicale e, per questo motivo, abbiamo coinvolto le autorità competenti tramite Pec (posta elettronica certificata) auspicando una rapida bonifica dei luoghi».









L’esposto è stato inviato anche all’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Pannullo, con la richiesta di istituire una task–force per segnalare i cittadini che commettono gli ecoreati attraverso l’uso del sistema di videosorveglianza. «Il Comune deve assumersi la responsabilità di avviare un percorso con le forze dell’ordine – concludono i pentastellati stabiesi – La città è abbandonata e pretendiamo che la politica si occupi del bene comune». Del resto, secondo una recente indagine della Guardia Nazionale Amianto, tra i siti della provincia più a rischio (da dove proviene la maggior parte delle persone che hanno contratto la malattia con casi di mesotelioma) ci sono l’Avis e Fincantieri di Castellammare. Il tutto, con centinaia di persone contagiate in passato e quell’incubo di materiale interrato nel sottosuolo che somiglia molto da vicino ad una bomba ecologica, delle proporzioni della Terra dei Fuochi. Ecco perché la discarica del centro storico riaccende i riflettori su una vicenda che continua a creare forti preoccupazioni in città. Non si è fatta attendere la replica da parte della maggioranza.









«Ci siamo subito attivati contattando il nucleo ambientale di polizia municipale – afferma il vicesindaco Andrea Di Martino – che presto provvederà al sequestro del sito in attesa di procedere poi alla bonifica del luogo. La questione amianto a Castellammare sta diventando un problema non da poco, visti anche gli ultimi sequestri fatti dalle forze dell’ordine. Per quanto ci riguarda, abbiamo adottato (e stiamo adottando) tutte le contromisure per evitare ulteriori preoccupazioni alla gente, con un controllo capillare del territorio. Tuttavia – continua - auspichiamo una maggiore collaborazione tra cittadini e istituzioni e, per questo motivo, invitiamo gli stabiesi a denunciare eventuali nuovi casi di sversamenti abusivi».

Domenica 8 Gennaio 2017, 11:54 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2017 12:05

