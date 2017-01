Mercoledì 11 Gennaio 2017, 08:10 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 08:10

Castellammare. Esplosione in piazza Matteotti, va in frantumi l'ingresso di una pescheria. Era tracorsa da mezz'ora la mezzanotte quando un boato ha fatto balzare i residenti del centro cittadino. In molti hanno pensato all'esplosione di un petardo, in realtà a provocare la deflagrazione pare sia stata una bomba carta piazzata all'esterno di una pescheria. Sul posto gli agenti del commissariato di polizia di Castellammare, l'ipotesi è quella che porta alla pista del racket.