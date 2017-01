Si è concluso in maniera positiva il 2016 per le catacombe di Napoli. Quasi 80 mila i turisti e pellegrini che hanno visitato il sito catacombale, 14mila in più rispetto al 2015. Il trend è in costante ascesa da quando i giovani della Cooperativa la Paranza, nel 2008, hanno iniziato a gestire il sito. Anche il 2017 è iniziato nel migliore dei modi, con quasi 3000 visitatori nella prima settimana del nuovo anno.

Sabato 7 Gennaio 2017, 17:38 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 17:38

