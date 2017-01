Lunedì 9 Gennaio 2017, 11:22

I carabinieri di Marigliano hanno arrestato un 24enne per tentata estorsione con il metodo del cosiddetto “cavallo di ritorno”. Lo hanno bloccato dopo accertamenti e indagini partite dalla denuncia di furto della Fiat brava di un 20enne che ha aggiunto di aver ricevuto una richiesta di denaro (per l'esattezza duemila euro) per la restituzione del veicolo, a distanza di poche ore dal raid. Fissato un appuntamento, a Brusciano: sono intervenuti i militari.