Cercola, proiettile vagante conficcato nel vetro di una finestra

Domenica 1 Gennaio 2017, 18:59

CERCOLA. Botti e colpi esplosi di Capodanno. Un proiettile vagante, calibro 9, conficcato nel vetro della finestra. Questa è stata la 'sorpresa' che un uomo, 60 anni, ha trovato quando ha fatto rientro a casa con la sua famiglia dopo aver festeggiato il Capodanno fuori.Nella strada ancora i resti di innumerevoli petardi e botti esplosi nel corso della notte dell'ultimo dell'anno. E nel vetro della finestra di casa, invece, il proiettile - l'ogiva - esploso da una pistola.L'uomo ha immediatamente chiamato i carabinieri della locale tenenza ai quali, giunti sul posto, ha raccontato quanto avvenuto. I militari dell'arma hanno sequestrato l'ogiva proveniente da un'arma calibro 9, molto probabilmente esploso da qualche balordo durante i festeggiamenti di Capodanno e fatto un controllo nell'abitazione dell'uomo - che al momento non si trovava in casa - per verificare se ve ne fossero di altri colpi o eventuali tracce di furto ma l'unico colpo esploso, per fortuna senza nessuna grave conseguenza, era quello conficcato nella finestra della camera.Il colpo rinvenuto sarà oggetto di ulteriore verifica per accertare se l'arma possa essere riconducibile ad eventi criminosi commessi con la medesima arma usata a Capodanno come fosse un petardo.