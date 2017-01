Cercola. Quattro colpi esplosi sul pannello posteriore dell’auto parcheggiata sotto casa di un 30enne, brutto scherzo di Capodanno o un avvertimento? E' giallo sulla vicenda. Saranno le indagini dei carabinieri della locale tenenza ad accertarlo. Al momento restano evidenti i fori sull’auto - in uso al giovane ma di proprietà della società di assicurazioni per la quale lavora - parcheggiata sotto la propria abitazione a Cercola. La scoperta è avvenuta solo in mattinata, quando il 30enne è uscito per prendere l’auto: a quel punto si è accorto di quanto avvenuto. Sul posto i carabinieri della locale tenenza che hanno raccolto oltre a 3 bossoli e un’ogiva, anche altri 3 proiettili rimasti inesplosi - tutti provenienti da una pistola calibro 9. L’uomo si è detto sorpreso ed ha riferito di non aver mai ricevuto minacce in merito al suo lavoro di perito. Indagini ampie non escludono nessuna pista e al momento quella più battuta sembrerebbe invece legata all’attività dell’uomo e meno ad un episodio, comunque scellerato, relativo ai festeggiamenti per salutare il nuovo anno. Resta comunque l’uso spropositato delle armi da fuoco durante i festeggiamenti di Capodanno, sempre a Cercola, infatti, nella notte tra il 31 ed il 1 gennaio, un uomo si è ritrovato conficcato un proiettile vagante, di una calibro 9, nella finestra della camera della propria abitazione.

Lunedì 2 Gennaio 2017, 12:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA