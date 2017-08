Estetista napoletana scippata in bici da fratelli in scooter: arrestati

Sabato 19 Agosto 2017, 13:56 - Ultimo aggiornamento: 19-08-2017 14:05

Estetista scippata mentre torna a casa dopo il lavoro. E’ accaduto a Cicciano, in via Marisco: vittima una ragazza di 33 anni che stata ritornando a casa dopo una giornata di lavoro ed è stata avvicinata da due malintenzionati. I due uomini, i fratelli Raffaele e Bruno Borrelli, 34 e 28 anni, residenti a Roccarainola e Visciano, erano a bordo di uno scooter quando hanno avvicinato la donna che era in sella alla sua bicicletta.I rapinatori avevano i volti parzialmente coperti dal casco, si sono avvicinati alla vittima e l’hanno spinta contro il muro.La 33enne ha perso l’equilibrio e i due hanno avuto gioco facile ad impossessarsi della sua borsa, in cui custodiva 100 euro ed alcuni strumenti da lavoro. Poi si sono dati alla fuga. Non hanno però fatto i conti con la tenacia e lo spirito di osservazione dell’estetista che si è subito recata dai carabinieri della locale stazione, coordinati dal comandante Giuseppe Giudice e dal vicecomandante Francesco Lullo, con la collaborazione dei carabinieri di Roccarainola guidati dal maresciallo Gaetano Avitabile, e ha raccontato l’accaduto descrivendo le fattezze dei ladri e gli indumenti che indossavano. Particolari utilissimi che hanno consentito ai militari di rintracciare i due fratelli e, sulla base dell’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Nola, di arrestarli. Entrambi sono ai domiciliari.