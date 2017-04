«Siamo pronti a fare un accordo per Circumvesuviana in Prefettura a Napoli alle stesse condizioni di Anm, Azienda napoletana mobilità. Che sono le nostre, rifiutate. Ma se i sindacati ci ripensano, noi ci siamo». Lo dice il presidente dell'Eav, Umberto De Gregorio, ipotizzando la possibilità di una soluzione in extremis per garantire il servizio ferroviario il pomeriggio di Pasqua sulle linee della Circumvesuviana che raggiunge importanti centri turistici come Pompei e Sorrento, oltre che Napoli. Il mancato raggiungimento di un accordo tra azienda e sindacati ha impedito la copertura del servizio che sarà invece garantito sulle linee della Anm nella città di Napoli.

Venerdì 14 Aprile 2017, 21:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA