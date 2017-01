Sabato 7 Gennaio 2017, 11:42 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 11:44

Rallentamenti e ritardi sulla linea Napoli – Pompei - Poggiomarino della Circumvesuviana. Un guasto al sistema di scambio all’altezza della stazione di Scafati ha reso problematica la gestione delle coincidenze ed ha provocato un accavallamento delle corse, con ritardi fino a 30 minuti su tutta la tratta. Operai al lavoro sia a Scafati che nei pressi della vicina Poggiomarino, dove pure si è verificato un guasto simile.È probabile che il sistema di scambio sia andato in tilt a causa del ghiaccio, anche se i tecnici stanno ancora facendo tutte le verifiche del caso. La neve abbondante sulla linea Nola – Baiano, invece, soprattutto nei centri dell’avellinese, non ha impedito al servizio di funzionare regolarmente. Intanto, Eav fa sapere che dalla sera del 5 viene lasciata aperta una porta nella stazione Circum di Porta Nolana, nell'atrio che ospita la biglietteria, per consentire ai clochard di ripararsi dal freddo.