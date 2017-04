Svolta Circum, sì ai treni a Pasqua: spaccato il fronte sindacale, accordi individuali con i lavoratori

Sabato 15 Aprile 2017, 17:17 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2017 08:30

La Pasqua sui treni della Circumvesuviana viene garantita con un’intesa siglata all’ultimo secondo, reclutando lavoratore dopo lavoratore e saltando i sindacati. È un’apertura storica, perché da 40 anni la Circum restava chiusa il giorno di Pasqua dopo le 14, ma è anche un episodio destinato a far discutere.Le corse saranno sei in tutto: tre dal capoluogo e tre dalla città costiera. La prima partirà alle 15 e l’ultima da Sorrento alle 19,30, in tempo utile per offrire un servizio ai turisti che escono dagli scavi di Pompei ed Ercolano.Soddisfatto il presidente Eav Umberto De Gregorio: «Si tratta di un risultato importante, che va nella direzione giusta: salvare l'immagine della Campania».