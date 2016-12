Mercoledì 28 Dicembre 2016, 09:55

Il Capodanno sui treni della Circumvesuviana è salvo, il servizio che porterà i turisti agli scavi di Pompei, Ercolano, Oplonti e Stabia (quel giorno aperti gratis) ci sarà: parola del presidente Eav, Umberto De Gregorio. Ma la giornata di ieri ha fatto registrare l’ennesima frattura tra una parte dei sindacati e l’azienda, con gli autonomi dell’Orsa decisi a chiedere 300 euro netti per la giornata di lavoro il primo gennaio e l’Eav che ne ha offerti 120 lordi, riuscendo peraltro a convincere Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Oggi si saprà in che modo sarà garantito il servizio: sarà la stessa azienda a comunicarlo, anche perché il Capodanno si avvicina e i viaggiatori devono essere avvertiti su orari e corse.Le strade sono due: o l’Eav riesce a reclutare il personale tra quelli non iscritti all’Orsa oppure attiverà un servizio automobilistico sostitutivo, affidandosi ai privati. Nonostante i funzionari abbiano già chiesto dei preventivi a società di trasporto per far viaggiare autobus che facciano lo stesso percorso dei treni, la possibilità che si vada avanti con le corse straordinarie appare molto più concreta.