Napoli. Parking in piazza Muzii, colpo di pistola contro il vetro blindato

Domenica 1 Gennaio 2017, 19:03 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2017 22:12

Non è andato in frantumi perchè il vetro blindato ha resistito all'impatto del colpo ma persino ad occhio nudo è chiaramente visibile un buco nella vetrata del parking in piazza Muzii, al Vomero. Potrebbe trattarsi di un proiettile esploso contro la struttura avanguardistica inaugurata nel 2014 per accogliere box auto ma sono in pieno corso le indagini e gli accertamenti della polizia in seguito alla denuncia dell'episodio, avvenuto proprio durante la notte dell'ultimo dell'anno. Qualcuno potrebbe aver esploso volontariamente il colpo contro il vetro che si trova nell'area dell'ascensore su uno dei lati della piazza conosciuta dai più come piazza Arenella ma, al momento, non è da escludere l'ipotesi di una pallottola vagante dovuta ai festeggiamenti balordi e criminali per il Capodanno, sebbene questo sia un fenomeno poco compatibile per un'area cittadina come quella del Vomero.Il vetro presenta una foratura che grazie al materiale resistente non ha bucato la lastra ma l'ha completamente lesionata sebbene questo non rappresenti alcun rischio per la sicurezza e la stabilità della struttura che è, per l'appunto, a prova di atti vandalici e proiettili. Nel quadro degli investigatori che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'episodio non è da trascurare il passato di Ciro Coppola, imprenditore edile che denunciò nel 2004 i suoi estorsori poi arrestati e che si è sempre esposto contro la lotta al pizzo. Oggi Coppola, titolare del parking. è uno degli esponenti dell'associazione antiracket Fai.«Lasciamo fare alla polizia i dovuti accertamenti ma se si dovesse trattare di un gesto scellerato e intimidatorio, rafforzerebbe solamente la mia voglia di combattere l'estorsione ed il pizzo», ha dichiarato Ciro Coppola, che ha puntato il dito sull'abbandono della piazza dove ha investito col project financing per la costruzione del parking aperto 24 ore su 24. «Abbiamo costruito il parcheggio riqualificando l'intera area ma ci siamo andati a perdere con il danneggiamento di una fontana costata 70mila euro e la vandalizzazione delle piante- aggiunge Coppola- lo Stato qui ci ha abbandonato ed i motorini scorazzano liberamente lungo l'area pedonale che abbiamo sottoposto a restyling».